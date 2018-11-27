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  • 27.11.2018 10:14
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 10:15

'da bugün gerçekler ortaya mı çıkıyor? 'in öldürüldüğü geceyle ilgili neler gizleniyor? (27 Kasım)

Nüge Anlı'da bugün 'in vurulduğu geceyle ilgili neler anlatılacak? Atv'nin sevilen programı ile Tatlı Sert'te bugün, Aycan Gezer'in öldürülen eşi Ercan Gezer'le ilgili ilginç gelişmeler yaşanacak. Müge Anlı canlı yayınında Ercan Gezer'i öldüren kişinin akrabaları konuşacak. 'in bulunmasından sonra Ercan Gezer'in ölümüne yoğunlaşan Müge Anlı ekibi o geceyle ilgili gizlenen gerçekleri ortaya çıkartacak. İşte 27 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

'da bugün gerçekler ortaya mı çıkıyor? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, sır perdesi aralanacak. 21 gün önce kaçırılan 'in polis ekipleri tarafından bulunması sonucunda Müge Anlı ekibi 'in ölümünün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkartmak için harekete geçti Müge Anlı canlı yayınında bugün Ercan Gezer'in öldürüldüğü geceyle ilgili saklananlar ortaya çıkacak. İşte 27 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

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