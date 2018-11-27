Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianameye göre, saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, 16 Aralık 2016 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ikinci ve son keşfini yaptıktan sonra 18 Aralık günü de 'saldırı sonrasında hedef şaşırtmak amacıyla' evinde bulunan "Kuran-ı Kerim, Tefsir, Hadis ve cihadi kitaplarını' teslim etmek için İsmailağa Cemaati'nin Ankara'daki uzantısı Oduncu kardeşlerle temasa geçti.



'BİRİLERİ FAYDALANSIN'

İddianamedeki görüntülere göre Altıntaş, 18 Aralık günü saat 16.08'de taksiyle Murat Oduncu'nun işlettiği markete geliyor. Hürriyet'in haberine göre Altıntaş taksiden indikten sonra bavulu markete bırakıp hemen çıkıyor. İddianamede, Altıntaş'ın kitapları teslim etmek için İbrahim Bilal Oduncu ile aralarındaki WhatsApp yazışmalarına da yer veriliyor. Yazışmalarda Altıntaş'ın mesajlarının bazıları şöyle:

"- Bilal abi sana mı ulaştırayım kitapları?

- En azından birileri faydalansın hem onların hem bizden ecirden nasibi olsun

- Daha net değil abi hem şu özel harekat netleşmedi, ocak gibi başlayacak diyorlar, hem de birkaç yere daha talepte bulundum yakında belli olur akıbetimiz hayr olsun. Ben Murad abinin dükkana bırakayım o zaman ordan alırsınız abi, Allah'a emanet olun"

ÖLMEYE GİTTİĞİNİN KANITI

İddianamede Altıntaş'ın olaydan bir gün önce ikâmetinde bulunan kitapları dağıtmasına ilişkin olarak, "19 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştireceği saldırı sonrasında terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın hayatta kalmayacağını, sağ olarak ele geçirilemeyeceğini, saldırı planının bu yönde olduğunu göstermesi açısından da önem arz ettiği belirlenmiştir" değerlendirilmesi yapıldı.