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Apollon battı

Apollon battı
Aydın'ın turistik ilçesi Didim'deki 2 bin yıllık kehanet merkezi Apollon Tapınağı'nı su bastı. Tarihi tapınak kaynağı belirlenemeyen su sızıntısının tehdidi altında bulunuyor. Oluşan göletlerin zamanla ya zarar verebileceğini belirten Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Mehmet Yılmaz, oluşan göletlerin zamanla tarihi dokuya zarar verebileceğini belirtti.

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