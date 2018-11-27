Ankara ODTÜ'de üniversite öğrencisi olan İrem Kütük'ün başına hareket halindeki kamyonetin kasa kapağı çarptı. Ağır yaralanan Kütük, hastaneye kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti.
- Yaşam
- 27.11.2018
- Gazete
Ah İrem
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