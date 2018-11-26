Kuzenle bağlan hayata!

Kahraman kuzenler sulama kanalına düşen iki çocuğu kurtardı. Olay Şanlıurfa'da yaşandı. 6-7 yaşlarındaki iki çocuk, sulama kanalına düştü. Erkan Karaçizmeli ve kuzeni İbrahim Karaçizmeli, soğuk havaya rağmen kanala girerek, çocukları kurtarmayı başardı. İbrahim Karaçizmeli, yaşadıklarını TAKVİM'E anlattı: "İki çocuk birbirlerine sarılı vaziyette batıp çıkıyordu. Kuzenim de yardım etti. İnsanlık görevimizi yaptık."
MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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