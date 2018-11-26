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Kuzenle bağlan hayata!

’da iki kuzen, sulama kanalına düşen çocukları kurtardı. Kahramanlar, “İnsanlık görevimizi yaptık” ifadesini kullandı

Kuzenle bağlan hayata!
Kahraman kuzenler sulama kanalına düşen iki çocuğu kurtardı. Olay 'da yaşandı. 6-7 yaşlarındaki iki çocuk, sulama kanalına düştü. Erkan Karaçizmeli ve kuzeni İbrahim Karaçizmeli, soğuk havaya rağmen kanala girerek, çocukları kurtarmayı başardı. İbrahim Karaçizmeli, yaşadıklarını TAKVİM'E anlattı: "İki çocuk birbirlerine sarılı vaziyette batıp çıkıyordu. Kuzenim de yardım etti. İnsanlık görevimizi yaptık."


MEHMET YILDIRIM
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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