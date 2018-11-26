Helin’e veda!

Üniversiteye hazırlanan genç kız kazada öldü. Malatya'da M.K.'nın (24) kullandığı otomobil yağış nedeniyle yoldan çıktı. Şarampole yuvarlandı. Sürücü ağır yaralandı. Araçta bulunan 19 yaşındaki Helin Ede ise hayatını kaybetti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ede'nin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.
SIRRIBERK ARSLAN - TAHİR ÖZÇELİK
SIRRIBERK ARSLAN - TAHİR ÖZÇELİK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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