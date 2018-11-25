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Kaşıntıda kanser saklı
Kaşıntı, günlük hayatta herkesin karşılaştığı sıkıntıların başında geliyor. Çoğunlukla ihmal edilen bu durumun altında karaciğer, böbrek, tiroit ve kanser gibi ciddi hastalıklar bulunabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Berna Aksoy, nın ihmal edilmemesini öneriyor. Stresin bile kaşıntıya neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Aksoy, "Kronik kaşıntılar uzun sürede yaralar ve deri değişikliklerine yol açabilir. Kaşıntı farklı sistemik hastalıkların yanı sıra altta yatan lenfoma gibi ciddi kanserlere de bağlı olabilir. Bu nedenle tedavi açısından hekime başvurulmalıdır" uyarısında bulunuyor.

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