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yolu enfeksiyonu kışı bekliyor

Kadınların korkulu rüyası yolu enfeksiyonu, kış aylarında daha çok görülüyor. Bu hastalık geç tedavi edildiğinde böbrek yetmezliğine bile neden olabiliyor

İdrar yolu enfeksiyonu kışı bekliyor

En sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında gelen idrar yolu enfeksiyonu, kadınları tehdit ediyor. Genellikle idrar yolundan mesaneye kadar ulaşan bakterilerin neden olduğu bu enfeksiyon kimi zaman kronikleşebiliyor. Geç tedavi edildiğinde ise böbreklere de zarar veriyor.

BÖBREK DÜŞMANI!
Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yol açan en önemli etkenlerden birini de yanlış tuvalet alışkanlığı oluşturuyor. Tuvalet sonrası yapılan temizliğin arkadan öne doğru yapılması anüs çevresindeki organizmaları vajinaya taşıyor. Kış aylarında da vücudun bağışıklık sistemi zayıflıyor. Su tüketiminin de azaldığı bu dönemde idrar yolu enfeksiyonu daha çok görülüyor. Hastalar; sık ve azar azar idrara çıkma, kasık ağrısı ile başvuruyor. Tedavi edilmediğinde böbreklere ulaşan daha ağır seyreden enfeksiyonların gelişmesine neden olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonları tedavi edilmediğinde ise bakterinin kana yayıldığı ciddi enfeksiyonlara hatta kronik böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor.

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