Kilolarıyla başı dertte olan genç kadın azmedip 95 kilo verdi. Adeta yeniden doğdu. Antalya'da 26 yaşındaki Beste Eylül Aydemir, tüp mide ameliyatı oldu. Hayatı değişti. Kendine güveni artan genç kadın, "Ailemde şeker, yüksek tansiyon hastalığı vardı, dolayısıyla benim de bu riskleri taşımam söz konusuydu. En uygun yöntemin gastrik by-pass ameliyatı olduğuna karar verildi. 15 ay sonunda 70 kiloya ulaştım, şeker hastalığımdan da kurtuldum. Toplamda 95 kilo kaybım oldu. Sanki kanatlandım da uçuyor gibiyim. Eskiden yürüyemiyordum, şimdi koşuyorum. Bu özgürlüğümü hocama borçluyum. Kendisine minnettarım" diye konuştu.





ŞEKER HASTALIĞINDAN KURTULDU

165 kiloya ulaşan Beste Eylül Aydemir, yürüyemiyor ve kolay nefes alamıyordu. Kilo vermeye karar verdi. 15 ayda 95 kilo vererek hayata yeniden başladı.



