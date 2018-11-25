Aşka mercimek! Vitamin deposu mercimek, kolesterolü düşürür. Afrodizyak etki göstererek aşk hayatına mutluluk verir...

SOFRALARIN vazgeçilmezi mercimek, hastalıklardan koruyor. Afrodizyak etki göstererek aşk hayatını renklendiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor: ✖ Kötü kolesterol düzeyini düşürür. Kalp dostu bir besindir. ✖ Tansiyonu düşürür. ✖ Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. ✖ Anne sütünü artırır. ✖ Lif içeriğiyle bağırsakların çalışmasını düzenler. Hemoroit ve diğer kalın bağırsak sorunlarında iyileştirir.