SOFRALARIN vazgeçilmezi mercimek, hastalıklardan koruyor. Afrodizyak etki göstererek aşk hayatını renklendiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor: ✖ Kötü kolesterol düzeyini düşürür. Kalp dostu bir besindir. ✖ Tansiyonu düşürür. ✖ Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. ✖ Anne sütünü artırır. ✖ Lif içeriğiyle bağırsakların çalışmasını düzenler. Hemoroit ve diğer kalın bağırsak sorunlarında iyileştirir.
- Yaşam
- 25.11.2018
- Gazete
Aşka mercimek!
Vitamin deposu mercimek, kolesterolü düşürür. Afrodizyak etki göstererek aşk hayatına mutluluk verir...
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