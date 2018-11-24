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’taki i’nin eğik minaresinin sırrı çözüldü

Ustaların tercihi
Sivas'ta Uluanak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan i'deki minare eğriliğinin sırrı çözüldü. Selçuklu Devleti döneminde 2'nci Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırılan Ulu Cami'nin zaman içerisinde eğiminde değişiklikler görülen, yerden 35 metre yüksekliğindeki minarenin, ustalar tarafından bilerek eğik yapıldığı ortaya çıktı. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, "Harput Ulu Cami'deki minare Pisa Kulesi'nden de daha çok eğime sahipliği ile meşhur olmuştur. Buna ek olarak bir de Ulu Cami'nin minaresi söz konusudur. Bu konudaki düşüncem bunların bilerek ustaları tarafından belli eğimlerde yapılmış olmalarıdır" dedi.

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