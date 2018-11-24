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vahşet

’da D. kendisinden boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle katletti.

Çetin vahşet
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'da meydana geldi. Çetin D. (28) dün ayrı yaşadığı eşi Emine D.'nin (20) evine gitti. Boşanmak isteyen karısı ile tartışmaya başladı. Öfkelenen adam, talihsiz kadına pompalı tüfekle ateş etti. Komşuları polisi aradı. Ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Öldürdüğü karısının başında bekleyen katil zanlısı gözaltına alındı. Çiftin çocuklarından birinin kanser tedavisi gördüğü bildirildi.

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