Tren bu kez acı getirdi

Aydın'da Nazilli-İzmir seferini yapan tren, hemzemin geçitte yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen 43 yaşındaki Sibel Aksoy'a çarptı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen Sibel Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra acı haberi alıp olay yerine gelen Sibel Aksoy'un yakınları tren yolu kenarında fenalık geçirdi. Görgü şahitleri trenin çok hızlı olduğunu iddia etti.