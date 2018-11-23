Yazık gün'ah'

İki kardeş arasındaki para meselesi cinayetle bitti. Olay dün Bursa'da meydana geldi. Kadın kuaförlüğü yapan Günay Torun (55), işe gitmek için otomobiliyle evden çıktı. Silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı erkek kardeşi Halil K. çıktı. Şüpheli bir tanıdığının evinde yakalandı. Olayın alacak meselesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Halil K.'nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarda, 'Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır. Ben demiştim' yazdığı belirlendi. Torun'un, röntgen teknikeri olan eşi Hilmi Torun da, geçen yıl Antalya'da tatil yaptıkları sırada halay çekerken aniden beyin kanaması geçirmiş ve talihsiz bir şekilde hayatını kaybetmişti.
ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Günay Torun'un, katil zanlısı olarak gözaltına alınan kardeşi Halil K.'den 1 ay önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Günay Torun'un, katil zanlısı olarak gözaltına alınan kardeşi Halil K.'den 1 ay önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
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