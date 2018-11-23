Otomobil fiyatına kangal

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan köpek çiftliğindeki 'Karaboğa' isimli Kangal köpeğinin fiyatı dudak uçuklatıyor. 10 aylık 'Karaboğa'ya 125 bin lira değer biçildi. 14 yıldır profesyonel olarak Türk çoban köpeği yetiştirdiklerini belirten Şeref Alkan, "Karaboğa, bu zamana kadar yetiştirdiğimiz en iyi köpeklerden biri" dedi.
- Yaşam
- 23.11.2018
- Gazete
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