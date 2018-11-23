Kansersavar üçlü: Pancar - elma - havuç

Dünyada her yıl 17 milyon kişinin kansere yakalandığı açıklandı. Kanserin doğal ilacı olarak gösterilen bir iksir ise tıp dünyasını heyecanlandırdı.

Akciğer kanserine yakalanan Çinli Edward Sato, bir bitki uzmanının "Havuç, pancar ve elma karışımını iç" önerisini uyguladı. 3 ay bu karışımdan içerek kanseri yenmeyi başardı. Bilim insanları, bu karışımı mercek altına aldı. Uzmanlar, 'mucize üçlünün' kanserli hücreleri yok ettiğini saptadı. Time dergisi kansersavar iksiri kapağına taşıdı. Pancar, elma ve havuç karışımının faydaları ise şöyle sıralandı: