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Aşka veda!

’de uçak kazasında hayatını kaybeden pilot adayı , son yolculuğuna uğurlandı. Acılı babası ‘AŞKIM’ diye sayıkladı.

Aşka veda!
Denizli'de geçen pazartesi günü eğitim uçağı düştü. Pilot Hamdi Yılmaz (50) ile pilot adayı Merve Altun (28) hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi 'ın Sultandağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Sefer Altun, sürekli 'Aşkım' diye sayıkladığı kızı için arkadaşlarına, "Ben sizi düğününe çağıracaktım kızımın, böyle mi gelecektiniz?" diye seslenip, gözyaşı döktü. Pilot Yılmaz da, memleketi 'de son yolculuğuna uğurlandı.



, henüz 28 yaşındaydı. Hayatının baharında yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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