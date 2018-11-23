Aşka veda!

Denizli'de geçen pazartesi günü eğitim uçağı düştü. Pilot Hamdi Yılmaz (50) ile pilot adayı Merve Altun (28) hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Sefer Altun, sürekli 'Aşkım' diye sayıkladığı kızı için arkadaşlarına, "Ben sizi düğününe çağıracaktım kızımın, böyle mi gelecektiniz?" diye seslenip, gözyaşı döktü. Pilot Yılmaz da, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Merve Altun, henüz 28 yaşındaydı. Hayatının baharında yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Merve Altun, henüz 28 yaşındaydı. Hayatının baharında yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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