Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Yalancı Boğaz mevkisinde meydana gelen çifte hortum, korku saçtı. Yat limanı çevresinde 10 dakika arayla iki hortum çıktı. Hortum iskele ve karadaki 5 yat ile 4 otomobilde hasara yol açtı. Vatandaşlar canlarını zor kurtardı.
Yetkililer, inceleme başlattı. Dehşeti yaşayanlar arasında ünlü reklamcı Nail Keçili de vardı. Keçili hortumun çıktığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tekneler paramparça" ifadesini kullandı.
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