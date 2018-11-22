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  • 22.11.2018 09:04
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 09:19

Son dakika... Malatya'da midibüs devrildi: 7 ölü, 15 yaralı

Son dakika haberine göre, Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Malatyada feci kaza!

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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