Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.