Güzellik uğruna kanser olmayın

Birçok kadın, daha güzel görünmek adına silikon meme ameliyatı olmak için bıçak altına yatıyor. Ancak bu operasyon, tehlikeyi beraberinde getiriyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre silikon meme implantları, cilt kanseri riskini yüzde 400 oranında artırıyor. Yine ölü doğum riskini 4.5 kat artıran silikon operasyonları romatizma hastalığına da neden oluyor.