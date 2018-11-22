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  • 22.11.2018 09:44
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 09:45

yorumları – 2018 Perşembe

 yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık 

Koç

Bugünlerde mesain daha çok iletişim odaklı olabilir. Boşa gittiğini düşündüğün emeklerine sahip çıkmak isteyeceksin. Özellikle aileni ve sevdiğin kişiyi korumak için elinden geleni yapmak isteyeceksin. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, gün içerisinde bir eğitimde ya da toplantıda tanışacağın kişinin sohbetinden etkilenebilirsin. Sizi zorlayan durumlarda iyimser bir tavır içinde olacaksınız. Böylece fırsatları değerlendirmeyi başarabilirsiniz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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