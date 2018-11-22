Koç

Bugünlerde mesain daha çok iletişim odaklı olabilir. Boşa gittiğini düşündüğün emeklerine sahip çıkmak isteyeceksin. Özellikle aileni ve sevdiğin kişiyi korumak için elinden geleni yapmak isteyeceksin. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, gün içerisinde bir eğitimde ya da toplantıda tanışacağın kişinin sohbetinden etkilenebilirsin. Sizi zorlayan durumlarda iyimser bir tavır içinde olacaksınız. Böylece fırsatları değerlendirmeyi başarabilirsiniz.