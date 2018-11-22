Bugünkü
Takvim

Baba isyan!

Baba isyan!
İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin, 15 Ağustos 2017'de okul servis minibüsünde unutuldu. Küçük çocuk yaşamını yitirirken, sevenleri yasa boğuldu. Dün ise dava günüydü. Mahkeme heyeti anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'in tahliyesine karar verdi. Kararı değerlendiren Alperen'in babası Serkan Sakin, karara tepki göstererek, "Bu karar vicdanımı sızlattı. Çocuğumun katili elini kolunu sallayarak sokaklarda geziyor" dedi.


Ceyhan TORLAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBaba isyan!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar