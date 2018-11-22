Baba isyan!

İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin, 15 Ağustos 2017'de okul servis minibüsünde unutuldu. Küçük çocuk yaşamını yitirirken, sevenleri yasa boğuldu. Dün ise dava günüydü. Mahkeme heyeti anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'in tahliyesine karar verdi. Kararı değerlendiren Alperen'in babası Serkan Sakin, karara tepki göstererek, "Bu karar vicdanımı sızlattı. Çocuğumun katili elini kolunu sallayarak sokaklarda geziyor" dedi.
Ceyhan TORLAK
Ceyhan TORLAK
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