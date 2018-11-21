Yalanmetre!

İstanbul'da sayıları 20 bini aşan taksiciler, vatandaşları isyan ettirdi. Taksiciler hakkında yapılan şikayetlerin ardı arkası kesilmedi. Bazıları yasak olmasına rağmen araçta sigara içti. Kimileri ise hesaba itiraz edenleri darp ederek adeta terör estirdi. Ancak adları 'sarı belaya' çıkan taksici skandalları bunlarla sınırlı değildi. Bazı sürücüler, daha fazla ücret almak için turistleri hedef seçti. TAKVİM ise kısa mesafe için astronomik rakamlar isteyen taksicileri Taksim Meydanı'nda görüntüledi.Turistler gidecekleri yeri söyleyip, taksicilerden fiyat istedi. Sürücüler ise turistlerin yol iz bilmemesini fırsata çevirdi. Her biri keyfi olarak fiyatları yükseltti. Biri 20 liralık Taksim-Karaköy için 50, bir diğeri 60, bir başkası ise 70 lira fiyat verdi. Şaşkına dönen turistler ise kısa mesafe için yüksek fiyat isteyen taksicilere isyan etti. Mağdurlardan biri de Filistinli 2 turistti. Taksim Meydanı'nda bir taksici, Dolmabahçe'ye gitmek isteyen iki Filistinli turistten 50 TL istedi. Aynı yere önceki gün 15 TL'ye gittiklerini söyleyen 2 turist, 4 farklı taksiden de fiyat istedi. Biri 30, biri 40, diğerleri de 50 TL fiyat teklif etti. Turistler şoka girdi.
Haber müdürümüz Mevlüt Yüksel, turistlere mesafeye göre değil, kafalarına göre fiyat veren taksicileri böyle görüntüledi.
Haber müdürümüz Mevlüt Yüksel, turistlere mesafeye göre değil, kafalarına göre fiyat veren taksicileri böyle görüntüledi.
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