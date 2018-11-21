Kaza saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Zafer Karaarslan(23) idaresindeki 45 LE 207 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Rahmi Adıgüzel(43) idaresindeki 42 LE 770 plakalı tıra arkadan çarptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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