Hayaline uçamadı

Aydın'dan dün gelen haber, yürekleri yaktı. Eğitim uçuşu için geçtiğimiz gün havalanan TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçak, Denizli'de dağlık alana çakıldı. Eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve pilot adayı Merve Altun'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin hikayeleri herkesi duygulandırdı. Merve'nin tek hayali, abisi gibi pilot olmaktı. Aralık ayında pilotluk belgesini alacak olan genç kızın kazadan önce babasını arayıp "Babacığım çok heyecanlıyım. Aralık ayında inşallah pilot olacağım" dediği ortaya çıktı. Dün kızının cenazesini almak için Aydın'a giden baba Sefer Altun, "Şoktayız. Daha 28 yaşındaydı ve hayatının baharındaydı" diyerek acısını anlattı.
Merve Altun'un tek hayali pilot olmaktı. Geçtiğimiz gün bindiği eğitim uçağı dağa çakıldı. Genç kızın hayatı gibi umutları da yarım kaldı...
Merve Altun, otopsinin ardından Konya'da toprağa verilecek.
Kazada hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz, 8 ay önce Çıldır Havalimanı'ndaki THY Uçuş Akademisi'nde görev yapmaya başlamıştı.
CEYHAN TORLAK-İHSAN KARATAŞ
Merve Altun'un tek hayali pilot olmaktı. Geçtiğimiz gün bindiği eğitim uçağı dağa çakıldı. Genç kızın hayatı gibi umutları da yarım kaldı...
Merve Altun, otopsinin ardından Konya'da toprağa verilecek.
Kazada hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz, 8 ay önce Çıldır Havalimanı'ndaki THY Uçuş Akademisi'nde görev yapmaya başlamıştı.
CEYHAN TORLAK-İHSAN KARATAŞ
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