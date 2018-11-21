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mis gibi çare!

Diyabete mis gibi çare!
Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, sinsi ilerliyor. Farklı tipleri bulunan ve farklı şekilde seyreden bu hastalıkta doğru beslenmek büyük önem taşıyor. Diyabetle mücadelede adeta doğal ilaç özelliği bulunan tarçın, kan şekerini dengeliyor. Tatlı yeme ihtiyacını azaltıyor. Şekerin verdiği zararı en aza indiriyor. Zerdeçal, zencefil ve sarımsak da kan şekerini dengeliyor.

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