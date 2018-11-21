Amasya'da biri engelli 4 çocuk annesi Nurcan Keten (48), 153 kiloya ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle zihinsel engelli oğlu Hilmi'nin (21) bakımını yapamadı. Engelli oğluna bakabilmek için zayıflama kararı aldı. İlk iş olarak diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz'ın kapısını çaldı. Keten, diyet ve spor sayesinde 1.5 yılda 70 kilo vermeyi başardı. 153'den 83 kiloya düşerek obeziteden kurtulan Keten, "Artık engelli oğlumla ilgilenebiliyorum" ifadesini kullandı.
153 KİLO
83 KİLO
Keten, engelli oğluna bakabilmek için 70 kilo vererek obeziteden kurtuldu.
153 KİLO
83 KİLO
Keten, engelli oğluna bakabilmek için 70 kilo vererek obeziteden kurtuldu.
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