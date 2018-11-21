'da biri engelli 4 çocuk annesi, 153 kiloya ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle zihinsel engelli oğlubakımını yapamadı. Engelli oğluna bakabilmek için zayıflama kararı aldı. İlk iş olarak diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz'ın kapısını çaldı.153'den 83 kiloya düşerek obeziteden kurtulan Keten,ifadesini kullandı.Keten, engelli oğluna bakabilmek için 70 kilo vererek obeziteden kurtuldu.