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Yumurtalık kistleri ömürden çalıyor

Yumurtalık kistleri ömürden çalıyor
Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hastalıkların başında polikistik over sendromu (POS) geliyor. kist oluşumuna neden olan bu hastalık, kalpten hipertansiyona, diyabetten obeziteye kadar pek çok riskli rahatsızlığa zemin hazırlıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. , hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor. "Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda hastanın hormonal dengesini düzenlenir. Düzenli adet görmeyi sağlanır" diyor.

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