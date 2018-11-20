Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hastalıkların başında polikistik over sendromu (POS) geliyor. Yumurtalıklarda kist oluşumuna neden olan bu hastalık, kalpten hipertansiyona, diyabetten obeziteye kadar pek çok riskli rahatsızlığa zemin hazırlıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Kaya, hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor. "Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda hastanın hormonal dengesini düzenlenir. Düzenli adet görmeyi sağlanır" diyor.
- Yaşam
- 20.11.2018
- Gazete
Yumurtalık kistleri ömürden çalıyor
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