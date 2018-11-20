Ünlü astrolog trafik canavarına yenildi. Korkunç kaza Tekirdağ'da meydana geldi. 'Burçların Efendisi' olarak ünlülerin astroloğu Egemen Töreli, dün yürüyüşe çıktı. Yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Turan Taş'ın kullandığı kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan Töreli hemen hastaneye kaldırıldı. Ünlü astrolog Töreli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ölümü magazin dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Töreli, otopsinin ardından ikindi namazına müteakip Çorlu'daki merkez camisinden kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
YAKIN ARKADAŞIYDI
Egemen Töreli, yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil de yaşam savaşı veriyor.
Levent SİLİSTRE
YAKIN ARKADAŞIYDI
Egemen Töreli, yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil de yaşam savaşı veriyor.
Levent SİLİSTRE
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