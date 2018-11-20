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trafik canavarı kurbanı oldu

’da ‘Burçların Efendisi’ olarak anılan ünlü astrolog , trafik canavarı kurbanı oldu. Magazin dünyası yasa boğuldu...

Acı kader!
Ünlü astrolog trafik canavarına yenildi. Korkunç kaza 'da meydana geldi. 'Burçların Efendisi' olarak ünlülerin astroloğu Egemen Töreli, dün yürüyüşe çıktı. Yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Turan Taş'ın kullandığı kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan Töreli hemen hastaneye kaldırıldı. Ünlü astrolog Töreli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ölümü magazin dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Töreli, otopsinin ardından ikindi namazına müteakip Çorlu'daki merkez camisinden kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



YAKIN ARKADAŞIYDI
, yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşı de yaşam savaşı veriyor.

Levent SİLİSTRE

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