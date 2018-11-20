Darmadağın!

Eğitim uçuşu faciayla sonlandı. Üzücü olay dün Denizli'de yaşandı. Bir uçuş akademisine ait uçak, eğitim için havalandı. Yaklaşık 50 dakika sonra uçak ile irtibat kesildi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Pilot Hamdi Yılmaz ve teknisyen Merve Altun'un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları başlatıldı. Özellikle Babadağ ilçesi Molla Ahmet mevkii ile Merkeefendi ilçesi Başkarçı Tepeleri arasında kalan 8 noktada aramalar yoğunlaştırıldı.Denizli Valisi Hasan Karahan ise bölgeye giderek arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Karahan, yaptığı açıklamada, "Henüz bir gelişme yok. Farklı konumlarda bilgiler geliyor, hepsine bakıyoruz. Tüm ekipleri seferber ettik, komşu illerden de yardım aldık. Askeri birlikler de var. Tüm Denizli'de arıyoruz. Bölgeler çok farklı alanlardan geliyor, hepsine bakıyoruz. Babadağı'nın bu tarafı veya Tavas tarafı olduğunu düşünüyoruz. İçinde iki kişi olduğunu biliyoruz" dedi.
- Yaşam
- 20.11.2018
- Gazete
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