Kolesterol ailenizin eseri

Halk arasında kolesterol olarak bilinen lipid düzeyi bozukluğu, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Kalp damarlarında darlık ve tıkanmaya yol açan bu rahatsızlık, genetik olarak nesilden nesile geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, kolesterolden korunmanın ve kolesterolü dengelemenin ipuçlarını veriyor.
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