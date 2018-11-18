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Kolesterol ailenizin eseri

Çağın hastalığı kolesterol, kalbi tüketiyor. Ailevi yatkınlığın etkili olduğu bu hastalık ömrü kısaltıyor. Çözümü sucuk, salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş etlerden uzak durmaktan geçiyor...

Kolesterol ailenizin eseri
Halk arasında kolesterol olarak bilinen lipid düzeyi bozukluğu, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Kalp damarlarında darlık ve tıkanmaya yol açan bu rahatsızlık, genetik olarak nesilden nesile geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, kolesterolden korunmanın ve kolesterolü dengelemenin ipuçlarını veriyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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