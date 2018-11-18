İpin ucunda hayat!

9'uncu kattan düşmek üzere olan işçiyi polis kurtardı. Olay dün Adana'da yaşandı. Apartmanın dış cephesini boyayan Onur Durmuşoğlu'nun (47) üzerinde çalıştığı iskelenin halatı koptu. Son anda PVC korkuluğa tutunan işçi, bağırarak yardım istedi. Asılı kalan adamı görenler ise polisi ve kurtarma ekiplerini aradı. Elbiselerinden tutulan Durmuşoğlu'nu kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. İşçi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı. Durmuşoğlu ise görevlilere teşekkür etti.
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