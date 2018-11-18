İpin ucunda hayat!

kattan düşmek üzere olan işçiyi polis kurtardı. Olay dün Adana'da yaşandı. Apartmanın dış cephesini boyayan(47) üzerinde çalıştığı iskelenin halatı koptu. Son anda PVC korkuluğa tutunan işçi, bağırarak yardım istedi. Asılı kalan adamı görenler ise polisi ve kurtarma ekiplerini aradı.. İşçi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı. Durmuşoğlu ise görevlilere teşekkür etti.