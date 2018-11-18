Esnaf aile birliği!

Kamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan aileye esnaf sahip çıktı. İnsanlık ölmemiş dedirten olay Afyonkarahisar'da yaşandı. İzmir'den Adana'ya giden 5'i çocuk, 16 kişilik ailenin kamyoneti dün Afyonkarahisar'da arıza yaptı. Araç, tamirhaneye çekildi ancak sorun çözülemedi. Aile, geceyi işyerinin önünde geçirmeye karar verdi. Durumu sosyal medyada gören yardımseverler seferber oldu. Sanayi sitesinde esnaf Tamer Kayışçıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte aileyi kendi işyerine götürdü. Burada ısınmalarını sağladı, yiyecek ve içecek verdi. Baba Ramazan Dalaman "Sağ olsun bu ağabeyler nasıl haber aldılarsa 6 arabayla geldiler. Hepimizi buraya taşıdılar ve yardımcı oldular" dedi. Kayışoğlu, aileye yaptıkları yardımdan dolayı vicdanen çok rahat olduğunu vurguladı.
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