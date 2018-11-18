El bebek gül bebek Sinem Tekin’in bebeği Ecem, sadece 940 gram doğdu. Anne, her gün kilometrelerce yol gidip bebeğiyle buluştu.

Ankara'da yaşayan 29 yaşındaki Sinem Tekin, gebeliği sırasında rahatsızlandı. Hipertansiyon hastalığı nedeniyle erken doğum yapmak zorunda kaldı. 27 haftalıkken 940 gram doğan kızı Ecem Aymina'yı, kucağına alamadan yoğun bakım ünitesine yolladı. Hastaneden taburcu olan genç kadın, kuvözdeki bebeğini 1 saat görebilmek için her gün Polatlı'daki evinden çıktı. 160 kilometre uzaklıktaki hastaneye giderek kızıyla kucaklaştı. Duygularını şöyle anlattı: "16 gündür yoğun bakımda. Aklınızdaki tek soru 'Yaşayacak mı?' Kucağıma alıp onun sıcaklığını hissettiğimde her şey bir anda değişiyor. Kokusu ve sıcaklığıyla birbirimizi daha yakından tanımayı öğreniyoruz..."