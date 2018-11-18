Akciğer kanserine bal kabağı

Kış aylarının en sevilen besinlerinden bal kabağı, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, potasyum, pantotenik asit, magnezyum, C ve E vitamini, demir, çinko, selenyum, kalsiyum, niasin ve folat içeren bal kabağının akciğer kanseri riskini azalttığını vurguluyor. İçerdiği A vitamini ile kalp hastalığından koruyan bal kabağı, yaşlanmayı geciktiriyor. Kataraktı önlüyor. Dyt. Yıldırım, "Günde 1-2 porsiyon tüketmek yeterlidir" diyor.
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