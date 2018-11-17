Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: "Evleneceğim ama..." Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Nafiz Bey, kısmetse yakında evleneceğim.

Ama bir sıkıntım var. Adetim, düğüne denk gelebilir. Adet geciktirici hap varmış. Alayım mı?

BU kişisel bir tercihtir. Doğal olan, bedenin ritmine uymaktır.

Evlilik dönemi boyunca da adet dönemlerin olacaktır. Eşinde bu duruma şimdiden alışmaya başlayabilir. Bu ilaçlar adet tarihini geciktirir. Muayeneden sonra kadın hastalıkları uzmanının sizin için önereceği ilaç olmalıdır. Komşunun, arkadaşının kullandığı ilacı içmeni önermiyorum. Bu ilaçların kullanılmaması gereken başka hastalık veya alerjik ihtimaller içinde dikkatli olmalısın. Şimdiden bir ömür boyu mutluluklar.