Reflüde kanser saklı

Mide asidinin patolojik şekilde mideden yemek borusuna doğru geri kaçışı, reflü olarak adlandırılıyor.

Halk arasında sık görülen bu hastalık; mide ağrısı, mide yanması, öksürük, kısık ses gibi şikayetlerle belirti veriyor. Yanlış beslenme alışkanlığı ise bu hastalığın görülme sıklığını artırıyor. İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, yemeklerden sonra karşılaşılan bu hastalıktan korunma yöntemleri ile ilgili ipuçları veriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi reflü, Türkiye'de toplumun yüzde 20'sinde görülüyor.

Bu hastalığın şikayetler, baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artıyor.