Katarakta karanfil öksürüğe kekik

Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, bitkilerin faydalarına değiniyor. Biberiyeden zencefile, sarımsaktan karanfile kadar mutfağımızda bulunan baharatların faydalarını sıralıyor:
ZERDEÇAL: Ağrıyı keser. Grip ve soğuk algınlığından korur.
ZENCEFİL: Ateşi düşürür. Sindirime yardımcıdır. Bulantı ve kusayı engeller.
BİBERİYE: Azheimer'dan korur.
SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirir. Kalp hastalıklarından korur.
KARANFİL: Ağrı kesicidir. Kataraktı engeller.
FESLEĞEN: Kanserden korur.
KEKİK:Öksürüğü giderir.
ZERDEÇAL: Ağrıyı keser. Grip ve soğuk algınlığından korur.
ZENCEFİL: Ateşi düşürür. Sindirime yardımcıdır. Bulantı ve kusayı engeller.
BİBERİYE: Azheimer'dan korur.
SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirir. Kalp hastalıklarından korur.
KARANFİL: Ağrı kesicidir. Kataraktı engeller.
FESLEĞEN: Kanserden korur.
KEKİK:Öksürüğü giderir.
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