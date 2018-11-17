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Katarakta öksürüğe

Katarakta karanfil öksürüğe kekik
Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, bitkilerin faydalarına değiniyor. Biberiyeden zencefile, sarımsaktan e kadar mutfağımızda bulunan baharatların faydalarını sıralıyor:

ZERDEÇAL: Ağrıyı keser. Grip ve soğuk algınlığından korur.
ZENCEFİL: Ateşi düşürür. Sindirime yardımcıdır. Bulantı ve kusayı engeller.
BİBERİYE: Azheimer'dan korur.
SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirir. Kalp hastalıklarından korur.
KARANFİL: Ağrı kesicidir. Kataraktı engeller.
FESLEĞEN: Kanserden korur.
:Öksürüğü giderir.

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