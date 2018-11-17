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  • 18.11.2018 01:55
  • Son Güncelleme: 18.11.2018 01:59

sorusu Kim Olmak İster'e damga vurdu ! İşte Vincent van Gogh sorusunun cevabı!

sorusu tarihindeki Kim Olmak İster'e damga vurdu ! 17 Kasım Cumartesi akşamı Kim Milyoner Olmak İster'in 786. bölümünde, ''Vincent van Gogh 1884'te kardeşine yazdığı bir mektupta hangi mevsimdeki yalın ve güzel görünüşlü güneşi resme dökebilmenin kolay olmadığını söylemiştir? '' sorusu soruldu. İşte o sorunun cevabı...

İşte geceye damga vuran o soru

Kim Milyoner Olmak İster milyonları yine ekran başına kilitledi. 17 Kasım Cumartesi akşamı Kim Milyoner Olmak İster'in 786. bölümünde, ''Vincent van Gogh 1884'te kardeşine yazdığı bir mektupta hangi mevsimdeki yalın ve güzel görünüşlü güneşi resme dökebilmenin kolay olmadığını söylemiştir? '' sorusu soruldu.

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