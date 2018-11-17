Kim Milyoner Olmak İster milyonları yine ekran başına kilitledi. 17 Kasım Cumartesi akşamı Kim Milyoner Olmak İster'in 786. bölümünde, ''Vincent van Gogh 1884'te kardeşine yazdığı bir mektupta hangi mevsimdeki yalın ve güzel görünüşlü güneşi resme dökebilmenin kolay olmadığını söylemiştir? '' sorusu soruldu.