Döviz kuru ve fiyatları katlayan fırsatçılar vatandaşları isyan ettirdi. Böyle bir gündemde yıl boyunca merakla beklenen haber geldi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon TL olarak belirlendi. 31 Aralık 2018'de yapılacak çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarının ise 390 milyon 910 lira olacağı kaydedildi. Yetkililer, biletlerin ise 29 Kasım Perşembe günü itibariyle piyasaya sürüleceğini söyledi. Tam biletin 70, yarım biletin 35, çeyrek biletin de 17.5 liradan satışa sunulacağı belirtildi. 70 milyon lirayı duyan vatandaşlar ise şimdiden hayallendi. Bu parayla alınabilecekler ümitleri süsledi.
İKRAMİYEDE REKOR ARTIŞ
Bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. 2007-2008 yıllarında 25 milyon, 2009-2010'da 30 milyon, 2011'de 40 milyon, 2012'de 45 milyon, 2013- 2014'te 50 milyon, 2015'te 55 milyon, 2016'da 60 milyon, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.
FAİZ GETİRİSİ 16 MİLYON TL'DEN FAZLA
Büyük ikramiyenin yıllık faiz getirisi bile milyonlarla ifade ediliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında yıllık 16 milyon 800 bin liralık faiz getirisi sağlayabiliyor. İkramiyenin tamamı ile 12 milyon 867 bin 647 dolar alınabiliyor.
202 BİN ÇEYREK ALTIN 140 EV, 856 OTOMOBİL
Büyük ikramiyenin 70 milyon olarak açıklanması, vatandaşları şimdiden heyecanlandırdı. Zengin olma umutları arttı. Bu parayla alınabilecekler ise dudak uçuklattı:
140 adet daire.
856 adet otomobil.
202 bin 898 adet çeyrek altın.
51 bin 850 adet Cumhuriyet altını.
10 adet lüks yat.
8 bin 750 adet son model telefon.
İKRAMİYEDE REKOR ARTIŞ
Bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. 2007-2008 yıllarında 25 milyon, 2009-2010'da 30 milyon, 2011'de 40 milyon, 2012'de 45 milyon, 2013- 2014'te 50 milyon, 2015'te 55 milyon, 2016'da 60 milyon, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.
FAİZ GETİRİSİ 16 MİLYON TL'DEN FAZLA
Büyük ikramiyenin yıllık faiz getirisi bile milyonlarla ifade ediliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında yıllık 16 milyon 800 bin liralık faiz getirisi sağlayabiliyor. İkramiyenin tamamı ile 12 milyon 867 bin 647 dolar alınabiliyor.
202 BİN ÇEYREK ALTIN 140 EV, 856 OTOMOBİL
Büyük ikramiyenin 70 milyon olarak açıklanması, vatandaşları şimdiden heyecanlandırdı. Zengin olma umutları arttı. Bu parayla alınabilecekler ise dudak uçuklattı:
140 adet daire.
856 adet otomobil.
202 bin 898 adet çeyrek altın.
51 bin 850 adet Cumhuriyet altını.
10 adet lüks yat.
8 bin 750 adet son model telefon.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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