Almanya'nın Hanau kentinde yaşayan Mustafa Alptuğ Sözen (17), tren istasyonunda raylara düşen sarhoşu kurtarmaya çalıştı. Ancak arkadan gelen trenden zamanında kaçamadı. Olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Olayda kurtarılmaya çalışılan 44 yaşındaki sarhoş ise ağır yaralandı. Sözen'in staj yaptığı Frankfurt'tan eve dönmek üzere istasyona gittiği ortaya çıktı. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı aileye başsağlığı diledi. Bir Alman'ın hayatını kurtarmak isterken canından olan Türk genci "Kahraman" ilan edildi.
İSA DEVEÇEKEN
İSA DEVEÇEKEN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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