Hanau kentinde yaşayan, tren istasyonunda raylara düşen sarhoşu kurtarmaya çalıştı. Ancak arkadan gelen trenden zamanında kaçamadı. Olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Olayda kurtarılmaya çalışılan 44 yaşındaki sarhoş ise ağır yaralandı. Sözen'in staj yaptığı Frankfurt'tan eve dönmek üzere istasyona gittiği ortaya çıktı. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı aileye başsağlığı diledi. Bir Alman'ın hayatını kurtarmak isterken canından olan Türk genciilan edildi.