Cam tehlikesi!

Cam silicilerin zorbalığı pes dedirtti. Olay dün İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında duran araçların önüne geçerek zorla cam silen kişiler, dehşet saçtı. Aracının camının silinmesini istemeyen ve para vermeyen bir sürücü, tehdit etti. Sürücüler ise duruma tepkili. Vesim Kır, "Bu durumu her gün görebilirsiniz. Birden arabanın önüne atlıyorlar, camları zorla siliyorlar, tehlikeli" dedi.
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