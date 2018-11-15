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Sahte 'çiler yakalandı

Sahte MİT'çiler yakalandı
Ankara, ve 'da kendilerini '' personeli olarak tanıtan 15 kişilik dolandırıcılık çetesi eş zamanlı "Sahte Yüzler" operasyonuyla çökertildi. Çetenin 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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