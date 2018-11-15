Ankara, İzmir ve İstanbul'da kendilerini 'MİT' personeli olarak tanıtan 15 kişilik dolandırıcılık çetesi eş zamanlı "Sahte Yüzler" operasyonuyla çökertildi. Çetenin 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Yaşam
- 15.11.2018
- Gazete
Sahte MİT'çiler yakalandı
- Eleq ipucu sorusu 15 Şubat: Matrakçı Nasuh ne sanatçısıdır?
- Arka Sokaklar 505. Bölümde Hüsnü, kaçırılan kızını bulabilecek mi?
- Malatya'da baskın! Tam 6 adet...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.