İyilik sınır tanımadı. İstanbul'da özel bir hastanede hemşirelik yapan Tuğçe Kılıç, yardım meleği olarak anıldı. Her şey, Kılıç'ın kurbanını annesinin teşvikiyle Arakan'daki Müslümanlar'a bağışlamasıyla başladı. Kılıç, kurbanını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ancak Kılıç, bununla kalmadı.
KALBİ DE GÜZEL
"Daha fazla ne yapabilirim?" diyerek kolları sıvadı. 30 Mayıs'ta doktor, hemşire, öğretmen ve avukatlardan oluşan arkadaşlarıyla birlikte "Yaşam Çiçeği Derneği"ni kuran ve bu derneğin başkanı seçilen Kılıç, çalışmalarını hızlandırdı. Önce Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı yaptı. Öğrencilere de burs sağladı. 2 ay önce ise Afrika'da kurban kestirerek bin 300 aileye dağıttı. Kılıç, Irak'ta terör örgütünce anne-babası öldürülen ve adını soranlara da "Bilmiyorum" diye ağlayan Melek'e de ulaştı. Derneğin çalışmalarını anlatan Kılıç, "Ramazan Bayramı'nda 400 çocuğa bayramlık hediye ettik. İstanbul'da 600 kişilik iftar organizasyonu, Hatay Reyhanlı'da 300 aileye 3 gün boyunca iftar yemeği verdik. Tanzanya'da kurban kesip bin 300 aileye dağıttık. Her şehirde gönüllülerimiz var. Biz Türkler yardımsever insanlarız. Komşusu açken, tok yatamayız" açıklamasını yaptı.
'IRAK BİZE IRAK DEĞİL'
Tuğçe hemşire, "Irak'ta adını unutan yetim" olarak basında yer alan ve teyzesi tarafından bakılan Melek'e de yardım elini uzattı. "Yaşam Çiçeği" Kılıç, Melek ve onun kaderini yaşayanlar için Irak'ta yetimhane yaptırmak istediklerini anlattı. "Irak bize Irak değil artık. Melek'i bulduk, kaybetmeye niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.
FIRAT KESKİNKILIÇ
KALBİ DE GÜZEL
"Daha fazla ne yapabilirim?" diyerek kolları sıvadı. 30 Mayıs'ta doktor, hemşire, öğretmen ve avukatlardan oluşan arkadaşlarıyla birlikte "Yaşam Çiçeği Derneği"ni kuran ve bu derneğin başkanı seçilen Kılıç, çalışmalarını hızlandırdı. Önce Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı yaptı. Öğrencilere de burs sağladı. 2 ay önce ise Afrika'da kurban kestirerek bin 300 aileye dağıttı. Kılıç, Irak'ta terör örgütünce anne-babası öldürülen ve adını soranlara da "Bilmiyorum" diye ağlayan Melek'e de ulaştı. Derneğin çalışmalarını anlatan Kılıç, "Ramazan Bayramı'nda 400 çocuğa bayramlık hediye ettik. İstanbul'da 600 kişilik iftar organizasyonu, Hatay Reyhanlı'da 300 aileye 3 gün boyunca iftar yemeği verdik. Tanzanya'da kurban kesip bin 300 aileye dağıttık. Her şehirde gönüllülerimiz var. Biz Türkler yardımsever insanlarız. Komşusu açken, tok yatamayız" açıklamasını yaptı.
'IRAK BİZE IRAK DEĞİL'
Tuğçe hemşire, "Irak'ta adını unutan yetim" olarak basında yer alan ve teyzesi tarafından bakılan Melek'e de yardım elini uzattı. "Yaşam Çiçeği" Kılıç, Melek ve onun kaderini yaşayanlar için Irak'ta yetimhane yaptırmak istediklerini anlattı. "Irak bize Irak değil artık. Melek'i bulduk, kaybetmeye niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.
FIRAT KESKİNKILIÇ
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