ABD’li turiste gasp şoku

ABD'den ameliyat olmak için Türkiye'ye gelen turist S.I, Mecidiyeköy'de kaldığı otel odasında kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli tarafından gasp edildi. Şahısların, otele ve odaya girip çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gaspçılar, araştırma polisi tarafından yakalandı.
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- 15.11.2018
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