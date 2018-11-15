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’li e gasp şoku

ABD’li turiste gasp şoku
ABD'den ameliyat olmak için 'ye gelen S.I, Mecidiyeköy'de kaldığı otel odasında kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli tarafından gasp edildi. Şahısların, otele ve odaya girip çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gaspçılar, araştırma polisi tarafından yakalandı.

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