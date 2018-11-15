Mutlu cinsel hayat, sağlıklı bir yaşamı da beraberinde getiriyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi ve Cinsel Terapist Kenan Eren, cinsel birlikteliğin basite indirgenmemesi gerektiğine değiniyor. İlişki sırasında mutluluk salgılayan pek çok hormonun harekete geçtiğini belirten Dr. Eren, "Cinsel birliktelik gribi engeller, evet koruyucu etkisi vardır. Çünkü immunoglobulin (antikor) devreye girer ve virüslere, olası enfeksiyon etkenlerine karşı bizi korur. Ayrıca kalp, damar hastalıklarına iyi gelir, kalp krizi riskini de düşürür" bilgisini veriyor.
- Yaşam
- 15.11.2018
- Gazete
Gripsavar aşk
- Hadi ipucu sorusu 15 Şubat: ''Bir Alex değil" tabiri ortaya nasıl çıktı?
- Polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Arka Sokaklar 505. Bölümde Hüsnü, kaçırılan kızını bulabilecek mi?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.