Gripsavar aşk

Mutlu cinsel hayat, sağlıklı bir yaşamı da beraberinde getiriyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi ve Cinsel Terapist Kenan Eren, cinsel birlikteliğin basite indirgenmemesi gerektiğine değiniyor. İlişki sırasında mutluluk salgılayan pek çok hormonun harekete geçtiğini belirten Dr. Eren, "Cinsel birliktelik gribi engeller, evet koruyucu etkisi vardır. Çünkü immunoglobulin (antikor) devreye girer ve virüslere, olası enfeksiyon etkenlerine karşı bizi korur. Ayrıca kalp, damar hastalıklarına iyi gelir, kalp krizi riskini de düşürür" bilgisini veriyor.