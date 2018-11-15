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Gizem’i kurtaramadık

Gizem’i kurtaramadık
da organ bağışı çağrısı yapan 20 yaşındaki Gizem Kılıç, hayatını kaybetti. 'de yaşayan , 12 yaşında trafik kazası geçirdi. Hasar gören bağırsakları, önce kök hücre ardından nakille tedavi edildi. 2014'te ikinci kez nakil olan Kılıç için doktorlar "Üçüncü kez nakil olması şart" dedi. Ancak 14 ay önce hastaneye yatan genç kızın sosyal medya hesabından yaptığı 'organ bağışı' çağrısına bir türlü yanıt gelmedi. "Yılmadım, yaşamak istiyorum" diyen genç kız, hastalığına daha fazla dayanamadı. Gizem, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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