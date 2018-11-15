Ev yapımı turşu bağırsak dostu

Düzensiz beslenmek, bağırsak sağlığını bozuyor. Evde yapılan doğal ve probiyotik zengini turşu ise bağırsaklara güç veriyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, turşu, yoğurt, kefir gibi fermente gıdaların bağırsak florasını yenilediğini ve hazmı kolaylaştırdığını söylüyor. Bu besinlerin akşam yemeklerinde tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
- Yaşam
- 15.11.2018
- Gazete
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