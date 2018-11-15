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Ev yapımı bağırsak dostu

Ev yapımı turşu bağırsak dostu
Düzensiz beslenmek, bağırsak sağlığını bozuyor. Evde yapılan doğal ve probiyotik zengini ise bağırsaklara güç veriyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. , turşu, yoğurt, kefir gibi fermente gıdaların bağırsak florasını yenilediğini ve hazmı kolaylaştırdığını söylüyor. Bu besinlerin akşam yemeklerinde tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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