Tekme indirimi

İstanbul Çekmeköy'de 12 Eylül 2016'da otobüse binen Abdullah Çakıroğlu, şort giydiği için hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme attı. Çakıroğlu, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, sanığa, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını onadı. Mahkeme, "yaralama" ve "hakaret" suçlarından verilen 1 yıl 10 ay hapis cezasının verilmesine yer olmadığına hükmetti.
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