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Tekme indirimi

Tekme indirimi
İstanbul Çekmeköy'de 12 Eylül 2016'da otobüse binen , şort giydiği için hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme attı. Çakıroğlu, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosya, 'ne taşındı. Mahkeme, sanığa, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını onadı. Mahkeme, "yaralama" ve "hakaret" suçlarından verilen 1 yıl 10 ay hapis cezasının verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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