Bugünkü
Takvim

köpek

Şanslı köpek
'da yol kenarında bulunan ve arka ayakları tutmayan köpeğe, sahip çıktı. Bel kısmında oluşan bir felç nedeniyle yürüyemeyen köpeğe yürüteç takıldı. "" adı verilen köpek, rahatça koşup oynamaya başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriŞanslı köpek
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar