İstanbul'da yol kenarında bulunan ve arka ayakları tutmayan köpeğe, Bağcılar Belediyesi sahip çıktı. Bel kısmında oluşan bir felç nedeniyle yürüyemeyen köpeğe yürüteç takıldı. "Şanslı" adı verilen köpek, rahatça koşup oynamaya başladı.
- Yaşam
- 14.11.2018
- Gazete
Şanslı köpek
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